Lechia Gdańsk bez zachwytu, ale zrobiła swoje. Biało-zieloni wygrali po raz pierwszy w tym sezonie w PKO Ekstraklasie

Biało-zieloni musieli szybko otrząsnąć się po porażce w Danii i odpadnięciu z Ligi Europy. Ta przygoda dobiegła końca, więc gdańszczanie muszą teraz skupić się na rozgrywkach ligowych, żeby za rok znowu pokazać się w europejskich pucharach i to z lepszym efektem.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

Podopieczni trenera Piotra Stokowca zaczęli sezon ligowy od dwóch bezbramkowych remisów, więc w Płocku bezwzględnie potrzebowali zwycięstwa, aby znaleźć się w czołówce. Lechia zagrała w tym meczu po swojemu, czyli uważnie w defensywie i szukając okazji do zaskoczenia defensywy rywali. Zrobiła to na tyle skutecznie, że już w 12 minucie objęła prowadzenie. Bardzo dobrym dośrodkowaniem z lewej strony popisał się Filip Mladenović, a skutecznym strzałem głową popisał się Artur Sobiech. To pierwszy ligowy gol biało-zielonych w tym sezonie. Obie drużyny miały okazje, aby strzelić bramki, ale gra nie dawała powodów do zachwytów. Wisła mogła wyrównać, ale po strzale głową Oskara Zawady kapitalną interwencją popisał się Dusan Kuciak. Kolejna interwencja bramkarza biało-zielonych nie była zbyt pewna po strzale Dominika Furmana, ale futbolówka minęła bramkę gdańskiego zespołu. W końcówce pierwszej połowy to biało-zieloni mogli podwyższyć prowadzenie. W roli głównej wystąpił Lukas Haraslin, który zawiódł w dwumeczu z Broendby IF, a właśnie po jego dośrodkowaniu niecelnie głową strzelił Sławomir Peszko. Efekt mógłby być lepszy gdyby zostawił piłkę znajdującemu się za nim Maciejowi Gajosowi. Druga akcja to minimalnie niecelny strzał Słowaka.