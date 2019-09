Lechia Gdańsk wygrała po raz trzeci z rzędu. Gajos z debiutanckim golem, Haraslin z przełamaniem

- Ostatni mecz Legii w Płocku pokazał, że do wszystkiego trzeba podchodzić z dużą pokorą. Dla drużyn aspirujących do czołowych miejsc w tabeli są mecze pułapki, które uważane są za proste, a są bardzo niebezpieczne. Taki mecz czeka nas właśnie z Koroną - przekonuje Piotr Stokowiec, trener Lechii. - Sztuką jest utrzymać wysoką formę i pokazywać ją przez cały sezon. Zwycięstwa na pewno dodały nam skrzydeł, ale ostrożnie podchodzimy do najbliższego spotkania. Jest nowy trener w Koronie, a to zawsze pewna niewiadoma. Czujemy się mocni, ale za dużo przeszliśmy w piłce. Zawodnicy są świadomi i nie zlekceważymy żadnego rywala.

Zgodnie z przewidywaniami w składzie biało-zielonych zabrakło Sławomira Peszki, który strzelał gole w trzech ostatnich meczach. Doznał jednak urazu i choć decyzja miała zapaść przed samym meczem, to sztab szkoleniowy nie chciał ryzykować pogłębienia się urazu. W tej sytuacji ponownie szansę od początku spotkania otrzymał Lukas Haraslin. Mecz wyglądał tak, jak można było się tego spodziewać. Lechia prowadziła grę, dłużej utrzymywała się przy piłce, a Korona broniła mocno dostępu do własnej bramki i czekała na okazje do kontry, choć miała problem z tym, aby przeprowadzić bardziej składną akcję. Wreszcie w 36 minucie spotkania po zagraniu Filipa Mladenovicia piłkę na trzecim metrze przejął Maciej Gajos, a po jego strzale piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. To jego pierwszy gol w biało-zielonych barwach. Gajos miał jednak moment niepewności, bo VAR dość długo sprawdzał czy nie było spalonego, ale gol ostatecznie został uznany. Tuż przed przerwą szansę na wyrównujące trafienie miał Ivan Jukić, ale Dusan Kuciak nie dał się pokonać.

CZYTAJ TAKŻE: Piekne polskie cheerleaderki