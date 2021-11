Morsowanie z Igorem Janikiem. Słynny lekkoatleta zaprasza do zimnych kąpieli w Gdańsku Jelitkowie ZDJĘCIA

Morsowanie w grupie w Gdańsku Jelitkowie

Ten trener personalny zawsze stawia na solidną rozgrzewkę przed wejściem do zimnej wody w Zatoce Gdańskiej. Doskonale wiedzą o tym wszyscy ci, którzy morsują z Igorem Janikiem od lat. To bardzo ciekawa opcja na spędzenie weekendowego poranka.

- Przepięknie Wam dziękuję za dzisiejszą zabawę. Świetnie było Was zobaczyć po tak długim czasie. Wiem, że niektórzy z Was odliczali każdy dzień do inauguracji kolejnego sezonu i... się doczekaliście. Warunki - trochę pochmurnie, trochę mokro, ale co to dla ludzi, którzy po prostu lubią się kąpać w zimnej wodzie i robią to dla siebie i własnego zdrowia. Mam nadzieję, że już się rozgrzaliście i że do końca dnia będzie Was "niosła" adrenalina - napisał w mediach społecznościowych Igor Janik.

Podczas niedzielnego morsowania grupie trenera Janika towarzyszył nasz fotoreporter Jakub Steinborn.