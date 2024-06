Wielka mobilizacja kibiców koszykówki w Ergo Arenie. Pomóż Treflowi Sopot wyszarpać złoto mistrzostw Polski!

Sprzedaż biletów na finał Trefl Sopot - King Szczecin

W finałach gra toczy się do czterech zwycięstw. Faworyzowany King Szczecin prowadził już z Treflem 3-1 i miał sposobność zakończyć rozgrywki z przytupem. Sopocianie nie pozwolili jednak cieszyć się aktualnym wciąż mistrzom Polski. Pokazali wielkie serce i charakter. Doprowadzili do remisu 3-3 i o złoto zagrają przed własną publicznością w Ergo Arenie!

Znakomitą historię piszą zawodnicy Żana Tabaka . W tym sezonie szło im świetnie przez znaczną część rundy zasadniczej, kiedy to zajęli drugie miejsce w tabeli Orlenu Basketu Ligi. To z kolei przełożyło się na ważne rozstawienia w play-offach. W ćwierćfinałach żółto-czarni wyeliminowali MKS Dąbrowa Górnicza (3-1), a w półfinałach Śląsk Wrocław (3-1).

Koszykarski finał tuż po meczu Polska - Holandia na Euro 2024

Niedziela, 16 czerwca 2024 roku to czas meczu otwarcia piłkarskiej reprezentacji Polski, która o godz. 15 zmierzy się z Holandią w Hamburgu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wieczorem wesprzeć dopingiem koszykarzy Trefla Sopot w ich historycznej chwili. Klub liczy, że ze wsparciem tysięcy gardeł na trybunach Ergo Areny uda się zrobić atmosferę, w której to King Szczecin po raz kolejny zupełnie się pogubi.

Bilety na mecz finałowy Trefl Sopot - King Szczecin kosztują od 39 złotych, a to jedna z najtańszych stawek w koszykarskich klubach grających w play-offach. Na fazę play-off nie obowiązują karnety. Do 24 godzin przed rozpoczęciem spotkania miejsce karnetowiczów jest zarezerwowane, zaś bilety kupią oni z 25-procentową zniżką. Zakup z rabatem jest możliwy wyłącznie przez internet na stronie www.sercesopotu.pl, a w trakcie przeprowadzania transakcji, wystarczy wpisać numer pierwokupu, który został dołączony do karnetu podczas jego zakupu.