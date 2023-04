Prof. Arkady Rzegocki podczas spotkania organizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej: "Młodzi dyplomaci mają ważną rolę"

- Najwyższy czas, by Europa Środkowo-Wschodnia miała znacznie wyraźniejszą rolę w stosunkach międzynarodowych, niż ma to miejsce obecnie. Wolnościowe tradycje naszej państwowości, wspólne punkty polityki państw regionu powinny wpływać m.in. na układ sił choćby w sferze transatlantyckiej. Na naszych oczach kształtuje się nowy ład międzynarodowy, a będzie on sprawiedliwszy, gdy będzie w nim wolna Ukraina, gdzie będzie obecna perspektywa państw Europy Środkowo-Wschodniej. Nie osiągniemy tego bez Państwa udziału - mówił prof. Arkady Rzegocki, zwracając się do studentów UG.