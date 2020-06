Przebito opony w samochodzie gdańskiej posłanki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Chmiel

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 22.06.2020 ok. godziny 18:00. Posłanka KO Małgorzata Chmiel wsiadła do swojego samochodu osobowego przed domem w dzielnicy VII Dwór, po przejechaniu niewielkiego dystansu i dojechaniu w pobliże Garnizonu z dwóch opon zeszło powietrze gdy dotknęły krawężnika. Z pomocą przyszedł jej asystent oraz jeden z radnych dzielnicy Strzyża, który był blisko.

- Dzięki nim udało się zmienić opony na dojazdówki i dojechać do warsztatu. Najgorsza jest bezsensowna nienawiść wobec drugiego człowieka. Nie wiem z jakich pobudek to zrobiono, ale na pewno z czystej nienawiści - mówi nam Małgorzata Chmiel.

Wulkanizator powiedział asystentowi posłanki, Marcinowi Mickunowi - radnemu dzielnicy Przymorze Małe, że opony zostały nacięte przy pomocy ostrego narzędzia: noża lub nożyczek.

We wtorek Małgorzata Chmiel chce zgłosić sprawę na policję.