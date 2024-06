Triathlonowe szaleństwo w Gdańsku Brzeźnie. Trzy dni ze sportowymi wyzwaniami w Lotto Challenge Gdańsk 2024

Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE 2024

- W tym roku po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy próg tysiąca uczestników i uczestniczek. To najlepsze potwierdzenie, że dbałość o najwyższe standardy organizacji zawodów i zapewnienie przyjaznej, rodzinnej atmosfery podczas imprezy przynosi efekty – mówi Adam Greczyło , dyrektor zawodów Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE.

Po raz czwarty impreza Lotto Challenge Gdańsk zawita nad Zatokę Gdańską, gdzie sportowcy mają znakomite warunki do sprawdzenia swojej kondycji. Zawodnicy mają do wyboru start na dystansie sprinterskim (0,75 km pływania, 20 km jazdy rowerem i 5 km biegu), olimpijskim (1,5 km, 40 km i 10 km)oraz najbardziej prestiżowym, zaliczanym do cyklu Challenge Family, dystansie średnim (1,9 km pływania, 90 km jazdy rowerem i 21 km biegu). W ramach wydarzenia odbędą się także zawody dla dzieci Trefl Aquathlon Gdańsk oraz charytatywny bieg rekreacyjny dla kobiet Challenge Women by Brooks.

Triathlon to aktywność wymagająca wszechstronności łączącej szybkie pływanie, jazdę na rowerze oraz bieg. Daje olbrzymią satysfakcję i jest dość prosty technicznie, bo każdy odpowiednio przygotowany pod względem wydolnościowym może rozpocząć w dowolnym momencie przygodę z tym sportem.

– Nasze zawody to jedno z najważniejszych wydarzeń w triathlonowym kalendarzu. Potwierdzeniem tego są liczne wyróżnienia, które dostajemy. W całym cyklu Challenge Family nasza impreza została w 2021 r. nagrodzona tytułem Race of The Year, a w 2022 za najlepszą uznano naszą strefę finiszera. W ubiegłym roku zostaliśmy za to nominowani do nagród Challenge Family Awards aż w 7 kategoriach – najlepsza trasa pływacka, najlepsza miejscówka, najlepsza strefa mety, najlepsza strefa finiszera, najbardziej ekologiczna impreza, impreza roku oraz najlepsi kibice – dodaje Greczyło.