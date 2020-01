Siatkarze Polski mogą mieć łatwy początek na igrzyskach w Tokio 2020. "Potęgi wytną się w swojej grupie"

W prognozowanym zestawieniu grup, które mają być tworzone na podstawie tzw. serpentyny z rankingu FIVB, Polska może trafić na Japonię, Włochy, Iran, Kanadę i Wenezuelę. W grupie B znajdą się wówczas Brazylia, Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Argentyna i Tunezja. To z kolei oznaczałoby, że wybrańcy Vitala Heynena będą mieli łatwiejszy start w turnieju olimpijskim. Do dalszej części zawodów trafią po cztery najlepsze drużyny narodowe.

Czy to korzystne rozwiązanie? O odpowiedź postanowiliśmy zapytać m.in. Ireneusza Mazura, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, a obecnie eksperta Polsatu.

- To jest kwestia oceny - tłumaczy Ireneusz Mazur. - Uważam, że jeśli są regulaminy, to do nich trzeba się dostosować. Mamy słabszych rywali, ale trudno do takich zaliczyć reprezentacje Włoch czy Iranu. To oczywiste, że w drugiej grupie Brazylia, Stany Zjednoczone, Rosja i Francja to potęgi. Te drużyny „wytną się” w grupie. Dużo inaczej się gra z pierwszą drużyną, a inaczej z czwartą. W którymś momencie i tak trzeba się zderzyć z tymi najlepszymi zespołami. W tej walce, te mocne drużyny, są cały czas w „ogniu”, na wysokim poziome emocjonalnym, stresowym. Sportowa poprzeczka jest wysoko. To też wyczerpuje siły i energię. Ten ogromny wysiłek często powoduje drobne urazy.