Pomorze. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku 25.07-4.08.2024. Program wygląda wyjątkowo interesująco. Macie już bilety?

Już od 27 lat w Gdańsku odbywa się międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, na który przyjeżdżają teatry z Polski i ze świata. Wypada być na tym festiwalu, bo Szekspir to modny autor. Przyjeżdżają więc do Gdańska wielbiciele elżbietańskiego dramaturga, aby zobaczyć szalejące na scenie „Burze”, obejrzeć rozterki duńskiego księcia, który zastanawia się „być albo nie być”, wzruszyć miłosną historią Romea i Julii lub uśmiechnąć się oglądając komedie, ale ostrzegam - jak to u Szekspira - na scenie trup ściele się gęsto.

Dzięki festiwalowi oglądaliśmy na nim spektakle takich, twórców, jak Peter Brook, Luk Perceval, Romeo Castellucci, Elizabeth LeCompte, Lew Dodin, Eimuntas Nekrošius, Oskaras Koršunovas. Było w Gdańsku 240 różnych zespołów teatralnych z ponad 40 krajów. W tym roku pojawią się zagraniczni artyści z Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Peru, Chorwacji i Ukrainy. Szekspirowskie święto zainauguruje 25 lipca „Burza. Prequel” w reżyserii Joanny Zdrady. Jest to produkcja Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Zobaczymy wielowątkową opowieść na podstawie tekstu Maliny Prześlugi skierowaną do młodego widza.

Mocno zmęczony księże duński

Sporo Hamletów przybędzie do nas w tym roku. Przedstawienie „Hamlet Double Bill” przywiezie do Gdańska English Theatre Company, La Ribalta Teatro, z UK/Włoch - będzie to pełen humoru spektakl utrzymany w konwencji wędrownej trupy aktorskiej. Zobaczymy dwie różne perspektywy historii Hamleta: punkt widzenia Grabarzy i Aktorów. Są oni wykonawcami losu, który rozstrzyga się w Elsynorze. Z kolei „Hamlet” rumuńskiego Teatru Narodowego to postać poszukująca, która wędruje przez epoki i... jest tym dryfowaniem już mocno zmęczona.

Będzie też „Hamlet” Teatro La Plaza z Peru. Peruwiański zespół bazując na tekście Szekspira czerpie z własnych doświadczeń. Pokaże jakie pragnienia i frustracje mają osoby z niepełnosprawnościami. Duński księże pojawi się też na scenie OFF-owej.

Musical o zakazanej miłości

Zaskoczą słynni kochankowie „Romeo i Julia w krainie fakapu”. Spektakl przygotował Kolektyw Dom Utopijnej Pracy Artystycznej. Aktorzy zabiorą nas do 2137 roku, w którym zwierzęta istnieją tylko na baterie. Polska z państwa przeistacza się w Spółkę z Ograniczoną Wolnością. Będzie to musical o zakazanej miłości w dyskoncie. Bardzo oczekiwany jest spektakl „Romeo i Julia” Narodowego Akademickiego Teatru im. Iwana Franki z Ukrainy. Romeo spotyka Julię w klubie nocnym. Ikoniczny pocałunek na balkonie odbywa się w przemysłowej wieży strażniczej, a walka między Tybaltem a Merkucjem wybucha w ogromnej klatce. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie spektakl ten był przeniesiony ze sceny do schronu i prezentowany mimo niebezpieczeństw.

Przeklęta sztuka

Będzie też kilku Makbetów. Wśród ludzi teatru istnieje przesąd, że szekspirowski „Makbet” to sztuka przeklęta przynosząca pecha. W Anglii nie wymawia się nawet tytułu, by nie przywołać licha. Jest to najczęściej wystawiana sztuka na świecie, która doczekała się wielu niezwykłych interpretacji. Tym razem koszaliński spektakl

Teatru Przedmieście z Rzeszowa pokaże spektakl „Makbet. Głosy z ciemności”. Szaleństwo i upadek, do którego doprowadzają się Makbet i Lady Makbet, potwierdzają, że żądza władzy nie może być zaspokojona, ale od tej krwawej podróży nie można oderwać wzroku. „Makbet” Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie sprawdza, gdzie rodzi się zło. Jak to się dzieje, że drapieżca staje się ofiarą.„12. noc albo co chcecie”, reż. Grzegorz Jarzyna, Teatr Młodych w Zagrzebiu, Chorwacja. Renesansowa komedia omyłek stanie się opowieścią o miłości, która przekracza granice płci i preferencji seksualnych, zmieniając wszystkich i wszystko.

Bardzo wyczekiwany jest „Sen nocy letniej”, w reżyserii Jana Klaty, Teatru Nowego w Poznaniu. Noc świętojańska wabi nie intrygi i romanse, a okrucieństwo i koszmary. Spektakl jest hipnotyzujący, opowiada o miłości opowiada bez sztampy i maślanych oczu, demaskuje nieczyste intencje. Uśmiechniemy się zapewne oglądając komedię „Wszystko dobre, co się dobrze kończy” Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Na scenie zobaczymy naukę politycznej gry, intrygi, choroby i nieudolnych lekarzy, małżeństwa aranżowane i spiski kochanków. Będzie miłość i unikanie strzał Amora. Pojawią się przedstawienia twórców zafascynowanych „Burzą”.

Walka o Złotego Yorica

Wiele emocji wzbudza konkurs o Złotego Yoricka na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych jego dziełami odbywa się on nieprzerwanie od 1994 roku. W tym roku zobaczymy aż pięć przedstawień...

- „Pokażemy wszystkie odcienie szekspirowskiej goryczy, pójdziemy za zbrodnią i przekroczeniem, będziemy uczestniczyć w grze o życie i śmierć, w której nie ma zwycięzców. Przetrwa tylko teatr, który o tej grze opowiada. I tylko miłość do niego, miłość w nim zrodzona ocali nas choć na chwilę. W teatrze inkluzywnym Szekspir niekoniecznie jest tekstem, Szekspir jest alfabetem” - mówi Łukasz Drewniak, selekcjoner spektakli w konkursie o Złotego Yoricka. O nagrodę Złotego Yoricka powalczą: „Sen nocy letniej” Teatru Nowego w Poznaniu (reż. Jan Klata), „Makbet” Bałtyckiego Teatr Dramatyczny w Koszalinie (reż. Paweł Palcat), „Makbet. Głosy z ciemności”, Teatr Przedmieście z Rzeszowa (reż. Aneta Adamska Szukała). Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kalisz pokaże „Wszystko dobre, co się dobrze kończy” (reż. Szymon Kaczmarek), będzie też „Burza. Regulamin wyspy” Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu (reż. Katarzyna Minkowska).

Festiwal Szekspirowski to także konkurs o Nowego Yoricka adresowany do młodych twórców debiutujących w polskim teatrze. Ma on na celu zachęcenie ich do czytania i inscenizowania dzieł Williama Szekspira, szukania w jego twórczości odpowiedzi na współczesne problemy oraz testowania za ich pomocą nowych form teatralnych. Pomysłodawcą konkursu na Nowego Yoricka jest Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, redaktor, selekcjoner konkursu o Złotego Yoricka od lat współpracujący z Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku. Do konkursu o Nowego Yoricka wpłynęło w tym roku aż 25 zgłoszeń od studentów reżyserii ze wszystkich szkół w Polsce, reżyserów na początku swojej drogi zawodowej i kolektywów artystycznych. Wyboru finalistów dokonali dyrektorzy teatrów zaproszonych przez organizatorów festiwalu do współpracy. Co roku są to inne teatry, w 2024 roku są to Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Teatr Wybrzeże w Gdańsku. We współpracy z tymi instytucjami reżyserzy przygotują swoje prezentacje, finansowane przez festiwal, które premierę jako „work in progress” będą miały na 28. międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim, a potem - taka myśl przyświeca konkursowi - mają szansę wejść do repertuaru partnerskich teatrów.

Festiwalowe Motto

Jeden z bohaterów w „Antoniuszu i Kleopatrze” określa walkę o przywództwo „grą o głowy”. Jak bardzo ta gra bywa brutalna, przekonują się nie tylko kolejni bohaterowie scenicznych konfliktów rozpalających naszą wyobraźnię, ale też przygodne ofiary tych starć. „A niech się głowy toczą” brzmi niczym cyniczne wezwanie do udziału w brudnych politycznych rozgrywkach, którym możemy się przyglądać niczym szekspirowskie wiedźmy - czerpiąc przyjemność z ludzkiej niedoli. Niech się toczą wojny i spory polityczne, niech nas mielą żarna historii: takie ich prawidła. Nie znaczy to jednak, że musimy pokornie godzić się na to, co nam daje los. To, jaką postawę przyjmiemy wobec niesprawiedliwości świata, czyni nas ludźmi.

„A niech się głowy toczą”: brzmi też niczym ciche przyzwolenie na przemijanie. Przyzwolenie to pojawia się chyba dopiero kiedy wyrobimy sobie nawyk spokojnej refleksji, godząc się z nieuchronnością losu i nabierając odporności na rzeczy, na które nie mamy przecież wpływu.

PROGRAM 28. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZEKSPIROWSKI

D1 / CZWARTEK, 25 LIPCA

19.00, 100 MIN., GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

„Burza. Prequel”, reż. Joanna Zdrada, Gdański Teatr Szekspirowski

Wyspa cudowności na morzu realizmu. Wielowątkowa opowieść na podstawie tekstu Maliny Prześlugi skierowana do młodego widza. O dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej drogi, sile przyjaźni, potrzebie wolności oraz relacji z rodzicami. D2 / PIĄTEK, 26 LIPCA

17.00, 21.00, 70 MIN., SCENA MALARNIA

„Ofelia. Studium przypadku”, Kaczmarek / Pi Pa Piwosz / Romanova [OFF]

Teatr przedmiotu ożywia historię Ofelii: zwiewnej, skromnej, zachwycającej. Z ikony przeradza się w prawowitą postać.

19.00, 100 MIN, GTS

„Burza. Prequel”, reż. Joanna Zdrada, Gdański Teatr Szekspirowski [P]

Wyspa cudowności na morzu realizmu. Wielowątkowa opowieść dla młodego widza o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej drogi, sile przyjaźni, potrzebie wolności oraz relacji z rodzicami. 21.00, 60 MIN, KLUB ŻAK

„To bitch or not to bitch”, Hertz Haus [OFF]

Fizjologia spotyka filozofię. Ten Szekspir tańczy, a rdzeń jego twórczości: słowo, zostało zwolnione z prowadzenia w tym tańcu. Dla twórczyń istotna jest fizyczność – to pozwala odetchnąć, nabrać dystansu do tekstu. D3 / SOBOTA, 27 LIPCA

18.00, 165 MIN., TEATR WYBRZEŻE

„Wszystko dobre co się dobrze kończy”, reż. Szymon Kaczmarek, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu [ZY]

Na scenie oczekiwane lejtmotywy gatunku: nauka politycznej gry, sukcesja, intrygi, choroby i ich nieudolni lekarze, małżeństwa aranżowane i spiski kochanków. Jest ucieczka do wojska, ambicje uzdrowienia, miłość i unikanie strzał Amora.

16.00, 60 MIN., KLUB ŻAK

„To bitch or not to bitch”, Hertz Haus [OFF]

Fizjologia spotyka filozofię. Ten Szekspir tańczy, a rdzeń jego twórczości: słowo, zostało zwolnione z prowadzenia w tym tańcu. Dla twórczyń istotna jest fizyczność – to pozwala odetchnąć, nabrać dystansu do tekstu. 21.30, 60 MIN., DZIEDZINIEC GTS/SCENA MAGAZYN*

„Hamlet Double Bill”, scenariusz, reżyseria, obsada: Alberta Ierardi, Giorgio Vierda, Adrian Hughes, English Theatre Company, La Ribalta Teatro, UK/Włochy, laureat konkursu ShakeSphere 2024 [Z]

Pełen humoru spektakl utrzymany w konwencji wędrownej trupy aktorskiej.

Dwie różne perspektywy historii Hamleta: punkt widzenia Grabarzy i Aktorów. Są oni wykonawcami losu, który rozstrzyga się w Elsynorze: reprezentują początek i koniec historii księcia. D4 / NIEDZIELA, 28 LIPCA

18.00, 120 MIN., GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

„Hamlet”, reż. Declan Donellan, Cheek by Jowl UK/Teatr Narodowy w Craiovej/Rumunia [Z]

Hamlet w wersji rumuńskiego Teatru Narodowego to postać poszukująca. Przeszukuje stulecia, wędruje przez epoki. I jest tym dryfowaniem już mocno zmęczony.

16.00, 19.00, 60 MIN., SCENA MALARNIA

„Romeo i Julia w krainie fakapu”, Kolektyw Dom Utopijnej Pracy Artystycznej (wybór Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu) [NY]

W 2137 roku zwierzęta istnieją tylko na baterie. Polska z państwa przeistacza się w Spółkę z Ograniczoną Wolnością. Musical o zakazanej miłości w dyskoncie. 21.00, 60 MIN., DZIEDZINIEC GTS/SCENA MAGAZYN*

„Hamlet Double Bill”, scenariusz, reżyseria, obsada: Alberta Ierardi, Giorgio Vierda, Adrian Hughes, English Theatre Company, La Ribalta Teatro, UK/Włochy, laureat konkursu ShakeSphere 2024 [Z]

Pełen humoru spektakl utrzymany w konwencji wędrownej trupy aktorskiej. Dwie różne perspektywy historii Hamleta: punkt widzenia Grabarzy i Aktorów. Są oni wykonawcami losu, który rozstrzyga się w Elsynorze: reprezentują początek i koniec historii księcia.

D5 / PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA

19.30, 120 MIN., GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

„Hamlet”, reż. Declan Donellan, Cheek by Jowl UK/Teatr Narodowy w Craiovej/Rumunia [Z]

Hamlet w wersji rumuńskiego Teatru Narodowego to postać poszukująca. Przeszukuje stulecia, wędruje przez epoki. I jest tym dryfowaniem już mocno zmęczona.

19.30, 100 MIN., TEATR WYBRZEŻE

„12. noc albo co chcecie”, reż. Grzegorz Jarzyna, Teatr Młodych w Zagrzebiu, Chorwacja [Z]

Renesansowa komedia omyłek staje się współczesną opowieścią o miłości, która przekracza granice płci i preferencji seksualnych, zmieniając wszystkich i wszystko. 22.00, 60 MIN., SCENA MALARNIA

„Sen nocy letniej”, Ludmiła Dziasek (wybór Teatru Wybrzeże) [NY]

Podróż przez kobiece marzenia senne, obsesyjne pragnienia, głęboko skrywane tajemnice. Spektakl, za pomocą snów Tytani, bada w jaki sposób pracuje w nas dzisiaj patriarchat. 17.00, 21.00., 90 MIN., KLUB ŻAK

„Hardcore”, Bijata/Pinkiewicz (Karol Bijata, Zofia Pinkiewicz) [OFF]

Sztuka mistrza ze Stratfordu, w której trup ściele się gęsto, tak musi być, by sprawy szły do przodu. Czy śmierć na scenie można oglądać nonszalancko przy popcornie? D6 / WTOREK, 30 LIPCA

16.00, 60 MIN., SCENA MALARNIA

„Sen nocy letniej”, Ludmiła Dziasek (wybór Teatru Wybrzeże) [NY]

Podróż przez kobiece marzenia senne, obsesyjne pragnienia, głęboko skrywane tajemnice. Spektakl, za pomocą snów Tytani, bada w jaki sposób pracuje w nas dzisiaj patriarchat.

17.30, 21.30, 85 MIN., STARA APTEKA

„Makbet. Głosy w ciemności”, reż. Aneta Adamska-Szukała, Teatr Przedmieście, Rzeszów [ZY]

Szaleństwo i upadek, do którego doprowadzają się Makbet i Lady Makbet, potwierdzają, że żądza władzy nie może być zaspokojona. I od tej krwawej podróży nie można oderwać wzroku.

D7 / ŚRODA, 31 LIPCA

19.00, 150 MIN., GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

„Makbet”, reż. Paweł Palcat, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie [ZY]

Paweł Palcat sprawdza, jak można redefiniować ludzką naturę, gdzie jest prawo naturalne, gdzie rodzi się zło. 17.00, 22.00, 70 MIN., KLUB ŻAK

„Siedem snów głównych”, Teatr Cinema [OFF]

Próba zawstydzenia, rozbawienia, zasmucenia Szekspirem. Zaszyfrowana kraina snu i przygoda poszukiwania instrukcji do poszukiwania sensu. D8 / CZWARTEK, 1 SIERPNIA

19.00, 135 MIN., TEATR WYBRZEŻE

„Burza. Regulamin wyspy”, reż. Katarzyna Minkowska, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu [ZY]

Teatr jest bezludną wyspą, a rozbitkami twórcy sceny. To też arena, na której odradzają się wszędobylskie i infekujące struktury władzy.

17.00, 21.30, 60 MIN., SCENA MALARNIA

„Burza”, Alexander Dulak (wybór Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie) [NY]

Gdy unieruchomionej ekspedycji polarnej grozi widmo powolnej zagłady, jej załoga dla zabicia nudy i niepokoju wystawia na pokładzie „Burzę” Williama Szekspira. Wysiłek performowania staje się dla nich wysiłkiem przetrwania—sposobem, aby w nieludzkich warunkach nie zwariować. 20.00, 70 MIN., INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ

„Przemiana Hamleta (bo trzeba nazwać to przemianą)”, Piotr Mateusz Wach [OFF]

Hamlet przechodzi przemianę. To zagubiony młody człowiek, boi się, obezwładniają go lęki. Bywa bezsilny, popada w paranoje, ulega panikom i żądzy zemsty. D9 / PIĄTEK, 2 SIERPNIA

19.00, 150 MIN., Gdański Teatr Szekspirowski

„Sen nocy letniej”, reż. Jan Klata, Teatr Nowy w Poznaniu [ZY]

Noc świętojańska wabi nie intrygi i romanse, a okrucieństwo i koszmary. Spektakl jest hipnotyzujący, o miłości opowiada bez sztampy i maślanych oczu, demaskuje nieczyste intencje.

17.00, 70 MIN., INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ

„Przemiana Hamleta (bo trzeba nazwać to przemianą)”, Piotr Mateusz Wach [OFF]

Hamlet przechodzi przemianę. To zagubiony młody człowiek, boi się, obezwładniają go lęki. Bywa bezsilny, popada w paranoje, ulega panikom i żądzy zemsty.

D10 / SOBOTA, 3 SIERPNIA

16.00, 20.00, 75 MIN., KLUB ŻAK

„Very cheap”, reż. Gruba i Głupia [P]

Sceniczny traktat-kabaret o paradoksach kapitalizmu i cenie sztuki, w którym artystki-freelancerki przymierzają maski szekspirowskich (i nie tylko!) sex workerek. 18.00, 90 MIN., GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

GALA ZAMKNIĘCIA 28. FESTIWALU SZEKSPIROWSKIEGO [ZAPROSZENIA] 20.00, 200 MIN., CENTRUM ŚW. JANA

„Romeo i Julia”, reż. Rostyslav Derzhypilski, Iwano-Frankiwski Narodowy Akademicki Teatr im. Iwana Franki, Ukraina [Z]

Postapokaliptyczna wersja najsmutniejszej tragedii Szekspira.

Romeo spotyka Julię w klubie nocnym. Ikoniczny pocałunek na balkonie odbywa się w przemysłowej wieży strażniczej, a walka między Tybaltem a Merkucjem wybucha w ogromnej klatce. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie spektakl ten był przeniesiony ze sceny do schronu i prezentowany mimo niebezpieczeństw.

D11 / NIEDZIELA, 4 SIERPNIA

18.00, 95 MIN., GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

„Hamlet”, reż. Chela De Ferrari, Teatro La Plaza, Peru [Z]

Peruwiański zespół bazują na tekście Szekspira i czerpie z własnych doświadczeń. Jakie pragnienia i frustracje mają osoby z niepełnosprawnościami? D1-D11 / CZWARTEK-NIEDZIELA

FORUM

„Burza AI” [Z]

„Burza” jako podróż VR. Scenograficzny eksperyment 3D w wirtualnej przestrzeni, w którym szekspirowski wszechświat jest w całości generowany przez technologie następnego stulecia. [Z] zagraniczny

[ZY] Złoty Yorick

[NY] Nowy Yorick

[OFF] SzekspirOFF

[P] polskie

* W ZALEŻNOŚCI OD POGODY Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

Wideo Oni dostali się do Europarlamentu