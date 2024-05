Tragiczny finał policyjnego pościgu w Gdańsku. Służby odnalazły pistolet pneumatyczny

Nowe fakty ws. wypadku z udziałem dwóch nieletnich obywateli Ukrainy

Piętnaście minut po północy, 29 maja, w Wejherowie policjanci ruchu drogowego przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej pojazd marki audi A4, którego kierujący nie zastosował się do wydawanych sygnałów, przyspieszył i odjechał w kierunku Redy. Kierujący uciekał z dużą prędkością ok. 150-160 km/h ulicami Gdyni, Sopotu a następnie Gdańska, przejeżdżał przez skrzyżowania na czerwonym świetle, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Trasę z Wejherowa do Gdańska przejechał w ok. 20 min. To właśnie w Gdańsku stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo a pojazd dachował. Jak poinformowały nas wtedy służby, obie osoby, które były w aucie, były reanimowane. Kierowca audi nie przeżył, nieoficjalnie wiadomo, że miał 16 lat, pasażer, który zmarł niedługo po wypadku w szpitalu - 17.