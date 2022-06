Finał programu "Drużyna Energii" 2022. Szkoła Podstawowa ze Stanowic najlepsza w turnieju w hali AWFiS-u w Gdańsku ZDJĘCIA

Finał programu "Drużyna Energii" w hali AWFiS Gdańsk 14.06.2022

Na sprawność ogólną stawiają pomysłodawcy programu "Drużyna Energii". Zachęcanie do aktywności fizycznej to ważny społecznie temat. Po raz piąty już Grupa Energa aktywizowała uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Najlepsi spotkali się we wtorek, 14 czerwca 2022 roku w hali Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

A tutaj czekali na nich ambasadorzy programu. Każdy mógł znaleźć swojego idola, bo i różne dyscypliny sportu zawodowcy reprezentowali. Byli przedstawiciele koszykówki ulicznej 3x3 (Szymon Rduch i trener Piotr Renkiel), koszykówki tradycyjnej (Agata Gilmajster, Karolina Podkańska), ampfutbolu (Przemysław Świercz), lekkoatletyki (Paulina Guba), czy żeglarstwa (Agnieszka Skrzypulec).

W trakcie finału uczestnicy poruszali się po strefach. Uczniowie pod okiem ambasadorów wykonywali w tych strefach zadania sportowe. Tworzyły one tor przeszkód z różnymi ćwiczeniami dla uczniów (związane z koszykówką, OCR i piłką nożną i elementami związanymi ze sprawnością ogólną). Zadaniem drużyny szkolnej było wykonanie jak największej liczby powtórzeń.