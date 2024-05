Hozier kolejnym headlinerem Open’er Festival 2024

Hozier headlinerem Open’er Festival powered by Orange 2024! Jeden z najbardziej uznanych współczesnych songwriterów i artystów na świecie zagra w Gdyni 6 lipca. Do line-upu dołącza również Don Toliver - jeden z najbardziej nieoczywistych reprezentantów amerykańskiego hip-hopu, z własną muzyczną wizją.

HOZIER na Open'er Festival 2024

Natychmiast rozpoznawalny głos i umiejętność pisania głęboko poruszających piosenek scementowały status Hoziera jako jednego z najważniejszych współczesnych songwriterów na świecie. W tym roku mija dekada od premiery jego debiutanckiego, imiennego albumu, na którym znalazł się globalny przebój "Take Me To Church". Zarówno jego pierwsza płyta studyjna jak i kolejne - "Wasteland, Baby!" (2019) oraz "Unreal Unearth" (2023) zajęły pierwsze miejsca sprzedaży w jego rodzimej Irlandii, trafiając jednocześnie do Top 10 m.in. w USA, UK i Kanadzie. W tym roku ukazała się najnowsza EP-ka Hoziera "Unheard", a utwór "Too Sweet" zdobył szczyt zestawienia w USA, UK, Norwegii, Nowej Zelandii, Irlandii, Islandii, Chorwacji. Mając na koncie ponad 20 miliardów globalnych streamów i 56 milionów słuchaczy w samym Spotify, a także wiele nagród i nominacji (w tym do Grammy), Hozier jest dziś jednym z najbardziej uznanych i popularnych artystów swojego pokolenia. Cieszymy się, że wraca na Open'era, gdzie zagra jedyny koncert w tej części Europy, tuż przed swoim największym dotychczasowym występem, dla 50 tysięcy fanów w Londynie! Do zobaczenia 6 lipca na Orange Main Stage!

DON TOLIVER

Pochodzący z Houston Don Toliver ma swoją własną artystyczną jakość, w której hip-hop, R&B, ambitny pop oraz rocka funkcjonują w unikalnej harmonii. W 2018 właśnie ta muzyczna wizja wyniosła go do mainstreamu, a w 2020 Rolling Stone umieścił go w zestawieniu “10 Biggest Breakthrough Artists”.

Od tego czasu zgromadził miliardy streamów, ogromny fanbase i uwagę muzycznego świata. Wszystkie jego dotychczasowe albumy, począwszy od debiutanckiego "Heaven or Hell" (2020), przez przełomowy "Life of a DON" (2021), aż po ubiegłoroczny "Love Sick" trafiły do pierwszej 10 sprzedaży w USA. Natomiast w tym roku wyczekujemy jego czwartej płyty "Hardstone Psycho". Don Toliver wystąpi na Orange Main Stage 4 lipca.

Open'er Festival 2024 bilety

REGULAR TICKETS - w sprzedaży do 10 czerwca 2024 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Bilety dostępne TUTAJ Karnet 4 DNI - 1039 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 759 PLN

Bilet jednodniowy - 495 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 1305 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 935 PLN

