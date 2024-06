Przebudowa portu w Gdyni. Z placu budowy nowego miejsca dla doku żuraw pływający „Maja” usunął stare konstrukcje. Ważyły po blisko 100 ton!

Budowa nowej wnęki dla pływającego doku to kolejne przedsięwzięcie w ramach modernizacji gdyńskiego portu. W okolicy Stoczni Wojennej niezbędna była rozbiórka istniejącego nieużywanego slipu podłużnego i nabrzeży obudowy wnęki slipowej, Nabrzeża Południowego II przy slipie i części Nabrzeża Zachodniego wraz z odcinkiem zamykającym. Ostatnio wykonawcy udało się dokonać trudnej operacji, jaką było wydobycie z dna wnęki starego slipu.

- Cała konstrukcja ważyła ponad 100 ton. Aby ją wydobyć, została uprzednio odkopana oraz pocięta na kawałki, co umożliwiło demontaż za pomocą liny diamentowej – relacjonuje Paweł Ciomek, kierownik budowy z Grupy NDI. - W pracach rozbiórkowych pomagała nam maszyna należąca do Polskiego Ratownictwa Okrętowego, czyli żuraw „Maja”. Jest to jednostka o udźwigu 330 ton, długości 55 metrów i szerokości 25 metrów. Na naszej budowie po kolei wyciągała z wody 16 fundamentów starego slipu. Największy element ważył ponad 90 ton – zaznacza.