Marek Kamiński i promocja książki „Polaris” w Gdańsku. Spotkanie w Uniwersytecie Gdańskim

Spotkanie z Markiem Kamińskim

Można go spotkać osobiście już 06 czerwca 2024 roku o godzinie 18:00 w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Filologiczno- Historycznym. Organizatorem spotkania jest Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy. Cena biletu za wstęp to 10 zł, za co można zapłacić przy wejściu na wydarzenie.

Podczas spotkania będzie można zobaczyć projekcję filmu reżysera Jana Czarlewskiego: Camino Marka Kamińskiego, z 2016 roku. Film dokumentalny, o Marku Kamińskim, który ma przejść trasę 4000 km w sto dni. Mianowicie chodzi o historyczny szlak Świętego Jakuba, pod nazwą”Camino”. Trasa wiedzie z Kaliningradu, aż do Santiago de Compostela. Podczas wyprawy podróżnik spotyka wielu ludzi, z którymi rozmawia oraz odbywa osobistą wędrówkę w głąb siebie.

Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z Markiem Kamińskim, który będzie opowiadał o swojej nowej książce pod tytułem: „Polaris”. Jest to wyjątkowa okazja, aby móc spotkać się z tym niesamowitym odkrywcą twarzą w twarz, posłuchać o jego doświadczeniach oraz być może nawet dostać autograf.