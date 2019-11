Koncert "Cohen i kobiety" już 25 listopada w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wystąpią najlepsze polskie artystki

Leonard Cohen jest w Polsce wciąż jednym z popularniejszych zagranicznych artystów starszego pokolenia. Na świecie sprzedał ponad 12 mln albumów. Sławę przyniosły mu przeboje: „Suzanne”, „Sisters Of Mercy”, „So Long, Marianne”, „Hallelujah”, „Dance Me To The End Of Love”, „I’m Your Man”, „Everybody Knows”. Debiutował krążkiem „The Songs Of Leonard Cohen” (1967), ostatnia jego studyjna płyta to „Dear Heather” (2004).