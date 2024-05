Mostek Festiwalowy uroczyście otwarty. Wkrótce startuje pierwszy koncert Festiwalu Opole 2024 Mateusz Majnusz

W piątek (31 maja) po południu uroczyście otwarto Most Festiwalowy, co oznacza oficjalne rozpoczęcie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To wieloletnia tradycja, że festiwal zaczyna się właśnie od symbolicznego otwarcia Mostu Groszowego.