Polsat Hit Festiwal 2024. Koncerty, jubileusze, wzruszenia. Zobaczcie relację z Opery Leśnej!

Andrzej Piaseczny świętował 30-lecie

Crazy is my life. Złote 25 lat Golec uOrkiestra

Podczas jubileuszu w Operze Leśnej wybrzmiały największe góralskie hity. Występ podczas Polsat Hit Festiwal 2024 nie mógł odbyć się bez takich przebojów jak: „Ściernisco”, „Lornetka” czy wykorzystane w tytule koncertu „Crazy is my life”. Bracia zaprosili do świętowania między innymi takie gwiazdy jak: Kuba Badach, Kayah, Kamil Bednarek i Magda Bereda. Imprezę poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz i Maciej Rock.