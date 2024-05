Lechia Gdańsk zakończy sezon meczem z Miedzią w Legnicy. Szymon Grabowski: Miejsce Lechii jest w ekstraklasie, Arce też życzę awansu

Drużyna z Gdańska ma do rozegrania ostatni mecz ligowy, choć dla piłkarzy sezon tak naprawdę skończył się po derbach Trójmiasta z Arką Gdynia. Wtedy zostały zrealizowane wszystkie cele, było świętowanie, a drużyna miała wolne aż do środy. Teraz czas na rozegranie ostatniego spotkania, po którym piłkarze udadzą się na trzytygodniowe urlopy. Przygotowania do rozgrywek w PKO Ekstraklasie rozpoczną się 17 czerwca. Nie wszyscy będą mieli wolne już po weekendzie, bo Kacper Sezonienko pojedzie jeszcze na zgrupowanie i mecz towarzyski reprezentacji Polski U-21, a Iwan Żelizko oraz Maksym Chłań dostali powołania do reprezentacji Ukrainy U-23.

- Przeciwko Miedzi zagra zespół, który będzie nastawiony ofensywnie. Chciałbym kontynuować to, nad czym pracujemy. O personaliach na razie nie chcę mówić. Chociaż pod znakiem zapytania stoi występ Iwana Żelizki. Ktokolwiek by nie zagrał, to jesteśmy na takiej fali, że o występ na boisku w Legnicy jestem spokojny. Przy wybieraniu składu będziemy się też kierować tym, czy ktoś ma dużo minut na boisku.

- To była piękna i długa noc. Dla mnie skończyła się około godziny 15, więc odreagowałem dosyć mocno – mówi trener Lechii. - To były piękne chwile i na pewno zapamiętam je na długo. To co zobaczyłem i przeżyłem o tej porze i jaka jest masa kibiców zżyta z klubem. Potencjał na europejską piłkę w Gdańsku jest niesamowity. Będę trzymał zawsze kciuki za Lechię. Jak już przyjdzie kres mojej pracy tutaj, to Lechia na pewno zyska we mnie solidnego fana. Miejsce biało-zielonych jest w ekstraklasie i cieszę się, że drużyna już w niej jest. Patrząc przez pryzmat derbów, ile wyciągnąłem z tego, że w Gdyni mogłem na żywo obserwować różne drużyny pierwszoligowe, to uważam, że miejsce Arki też jest w ekstraklasie. Ostatnie derby pokazały jakie fajne widowiska można tworzyć. Czy awansuje Arka czy GKS Katowice, to zostawiam zielonej murawie, ale z mojej perspektywy awans Arki byłby najlepszy.