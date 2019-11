Na 53 automatach urządzali nielegalne gry, także w Gdańsku. Zarobili 10 milionów złotych zysków. 11 osób zostało zatrzymanych

- Przeprowadzono przeszukania w 20 miejscach, będących zarówno lokalami, w których urządzano nielegalne gry na automatach, jak i miejscami zamieszkania podejrzanych, w celu zabezpieczenia automatów do gier, dokumentacji, nośników elektronicznych oraz środków finansowych pochodzących z przestępstwa. Czynności te realizowane były w Gdańsku oraz innych miejscowościach na terenie województwa pomorskiego – relacjonuje prokurator Grażyna Wawryniuk , rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która wymienia, że wskutek tych działań, w poczet grożących podejrzanym kar, zabezpieczono m.in. ponad 300 tysięcy złotych, 3 samochody, laptopy, komputery, telefony, a także 53 automaty do gier o łącznej wartości 636 tysięcy złotych oraz gotówkę wyjętą z automatów w kwocie ponad 63 tysięcy złotych.

Wejherowo: Zlikwidowali osiem nielegalnych automatów do gier hazardowych

Efekt działań, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy KAS z Pomorskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Gdyni przy wsparciu ich kolegów z innych części kraju to zatrzymania 11 osób. Większości z nich grozi do 7,5 roku więzienia za nielegalne urządzanie gier na automatach w celu osiągnięcia korzyści. Do 10 lat grozi z kolei trójce typowanej przez śledczych na przywódców grupy.