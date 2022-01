Najlepsze licea na Pomorzu 2022. TOP 10. Komentarze dyrektorów pierwszej trójki - XXIV Ogólnopolski Ranking Szkół

Fundacja "Perspektywy" z Warszawy przygotowuje rankingi we współpracy z komitetami głównymi olimpiad przedmiotowych, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi działającymi w poszczególnych województwach.

Perspektywy.pl informują, że Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży, w których w maju 2021 roku zdawało maturę minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. Ponadto wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.