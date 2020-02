Ostatnia szansa, by od kuchni poznać gdańskie podstawówki. Dni otwarte tylko do 29 lutego. 2 marca startuje rekrutacja

W poniedziałek, 2 marca, rozpoczyna się rekrutacja do gdańskich szkół i przedszkoli. Ostatni termin, by od kuchni poznać wybrane placówki to 29 lutego. Warto skorzystać z tej sposobności i osobiście zapoznać się z ich bogatą ofertą. Przed rodzicami sześciolatków czas trudnych i ważnych decyzji.

W poniedziałek, 2 marca, startuje rekrutacja do gdańskich szkół i przedszkoli. Dni Otwarte w podstawówkach odbywają się w trzy soboty lutego. Ostatni termin to 29 lutego. Warto skorzystać z tej sposobności i osobiście zapoznać się z ofertą gdańskich placówek oświatowych. Między godziną 10 a 14 rodzice i ich pociechy będą mogli zajrzeć do Szkoły Podstawowej nr 4, SP nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 18 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, SP nr 24, SP nr 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, SP nr 46, SP nr 57, SP nr 65, SP nr 6, SP nr 70 z oddziałami sportowymi w Gdańskiej Szkole Szermierki, SP nr 75 w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, SP nr 85, SP nr 86, SP nr 88, SP nr 89, SP nr 92, SP Mistrzostwa Sportowego nr 93 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, SP Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku, Publiczna Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk" w Gdańsku z oddziałami sportowymi i SP nr 29 w Gdańsku. Przed rodzicami sześciolatków czas trudnych i ważnych decyzji. Wybór właściwego przedszkola lub szkoły, to decyzja wiążąca się z edukacją dziecka na całe życie - mówi zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotr Kowalczuk. - Miasto Gdańsk, podobnie jak w ubiegłych latach, we współpracy z dyrektorami gdańskich szkół podstawowych i przedszkoli przygotowało szeroką ofertę wsparcia rodziców w podjęciu tej decyzji. Dni Otwarte to doskonała okazją do tego, by porozmawiać z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami placówek na temat możliwości i warunków, jakie najmłodszym stwarza dana placówka. Swoją pomoc oferują także Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne. Spotkania z pracownikami szkół mają służyć również wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, które mogą mieć rodzice podejmujący decyzję o wyborze oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. - Jak co roku szczególną uwagę poświęcamy rodzicom dzieci 6-letnich, przed którymi istotna decyzja – kontynuacja nauki w przedszkolu lub wybór oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – wyjaśnia zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. edukacji Grzegorz Kryger. - Dni Otwarte są okazją, aby przekonać się, że nasze dziecko jest gotowe na pójście do tzw. zerówki szkolnej. Zarówno nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak i dyrektorzy szkół służą pomocą, aby pomóc Rodzicom w dokonaniu właściwego wyboru. W tym roku rejestracja prowadzona jest po raz pierwszy według dodatkowego kryterium. Rada Miasta Gdańska wprowadziła je w przyjętej niedawno uchwale dotyczącej obowiązkowych szczepień. - Nie jest to w żaden sposób kryterium wykluczające - tłumaczy Grzegorz Kryger. - Zdajemy tu sobie, jako samorząd, sprawę, że obowiązują nas wprost przepisy o zapewnieniu miejsca w szkole dla każdego dziecka, natomiast podkreślamy i budujemy te postawy, z którymi się najbardziej zgadzamy, a więc postawy prozdrowotne, postawy odpowiedzialności za zdrowie swojego dziecka i innych dzieci, które w placówce się znajdują. Listy osób przyjętych poznamy 2 kwietnia br. Koronawirus mniej groźny niż grypa? Wideo