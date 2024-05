Weekend w teatrze! 5 miast, które musi odwiedzić każdy miłośnik sztuki

1. Kraków

2. Warszawa

Warszawskie Spotkania Teatralne odbywają się w tym roku już po raz 44! Trwające właśnie święto polskiego teatru – jak co roku – przyciąga wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć perełki kończącego się powoli sezonu. Jednak WST to jedynie przedsmak tego, co można zobaczyć w stolicy.

Tutejszej scenie teatralnej na pewno nie można odmówić różnorodności. Nie brakuje tutaj ośrodków mających dać widzowi przede wszystkim rozrywkę. Tę na wysokim poziomie serwuje zarządzany przez Michała Żebrowskiego i Eugeniusza Korina Teatr 6. piętro (to tu swoich aktorskich sił próbuje Kuba Wojewódzki), słynne Studio Buffo prowadzone przez Januszów: Józefowicza i Stokłosę czy Teatr Muzyczny ROMA pod kierownictwem Wojciecha Kępczyńskiego.

Z kolei w czołówce scen reprezentujących to bardziej artystyczne oblicze jest z pewnością „lubiący się wtrącać” Teatr Powszechny – „Melodramat” z wybitnymi rolami Anny Ilczuk oraz Andrzeja Kłaka jest warty nawet najdłużej trwającej podróży do Warszawy. Warty uwagi jest także Teatr Studio (to tu swój nowy dom znalazło wielu aktorów z „tonącego” niegdyś Teatru Polskiego we Wrocławiu), Komuna Warszawa, TR Warszawa, Teatr Dramatyczny czy Nowy Teatr. Jedną z aktorek Krzysztofa Warlikowskiego jest Magdalena Cielecka, którą regularnie można zobaczyć na scenie przy ul. Madalińskiego.