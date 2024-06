Poruszenie w Ergo Arenie. 5 tysięcy kibiców dopingowało Trefla Sopot w finałowym meczu z Kingiem Szczecin

Kibice na koszykarskim meczu Trefl Sopot - King Szczecin

Wiadomość o dotarciu do ostatniego etapu sezonu 2023/2024 rozgrzała kibiców koszykówki na Pomorzu. Trefl Sopot podczas pierwszego meczu z Kingiem Szczecin w Ergo Arenie pojawiło się dokładnie 5048 osób! Oglądały one zawody, które zdominowała drużyna aktualnych mistrzów Polski. Trybuny pomagały jednak sopocianom, którzy po dobrym początku oddali inicjatywę, ale w samej końcówce znów byli bliscy zaskoczenia Kinga.

Trefl przegrał pierwsze spotkanie 73:82, ale wcale nie oznacza to, że pogrzebał swoje szanse. Drużyna trenera Żana Tabaka nie ma nic do stracenia. W finałach Orlenu Basketu Ligi rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw, więc jeszcze długa droga do wyłonienia nowego mistrza kraju.