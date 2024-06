Trefl Sopot na fali zdobył mistrzostwo Polski przed kompletem publiczności w Ergo Arenie. King Szczecin zdetronizowany Rafał Rusiecki

Ze stanu 1-3 do stanu 4-3 wyszli w finałach koszykarze Trefla Sopot, którzy ze wsparciem swoich fanów w Ergo Arenie przeszli do historii. W niedzielę, 16 czerwca 2024 roku żółto-czarni zostali mistrzami Polski, detronizując faworyzowany zespół Kinga Szczecin. Na ten moment czekali 16 lat, kiedy to nieprzerwanie od 2004 do 2008 roku Sopot był na czele Polskiej Ligi Koszykówki.