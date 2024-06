Trefl Sopot dał Kingowi Szczecin pstryczka w nos. Nici z koronacji w Ergo Arenie, bo żółto-czarni się odbudowali

Trefl Sopot - King Szczecin 10.06.2024

Żółto-czarni w poniedziałek, 10 czerwca 2024 roku zaprosili kibiców do Ergo Areny z nadzieją, że uda im się przedłużyć finałową rywalizację. Przystępowali do meczu z Kingiem Szczecin, przegrywając w serii 1-3. A że rywalizacja toczy się do czterech wygranych, niewykluczona była ceremonia dekoracji w hali na granicy Gdańska i Sopotu.

Tymczasem już początek przyniósł pozytywne zaskoczenie, bo zawodnicy trenera Żana Tabaka pokazali, że mają sposób. Grali skoncentrowani w ataku i obronie. Odmiana polegała na tym, że to oni trafiali do kosza, a goście ze Szczecina na swoje konto dopisywali kolejne faule (Zac Cuthbertson i Morris Udeze). Po 4 minutach spotkania było więc 12:3 dla Trefla, a z pierwszej piątki na listę strzelców nie wpisał się jedynie Benedek Varadi.