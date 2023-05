Wiceminister Marek Gróbarczyk zdradza plany dotyczące portu w Elblągu. Nie wszyscy idą na rękę... "Tutaj spotykamy się ze scianą"

Wyjaśnił również, że problem może wynikać z powodu sprzedanego nabrzeża. Dodał, że do portu Skarb Państwa może wejść tylko kapitałowo (takie są wymagania prawne), lecz wartość udziału, jaką państwo przejęłoby w porcie, może podlegać szerokim negocjacjom.

- Wkrótce do portu będą mogły zawijać już mniejsze statki - mówił wiceminister. - Planujemy, że kiedy oddamy most w Nowakowie – a stanie się to za około miesiąc, zobaczymy, jak będzie z odbiorami – to wówczas oznaczymy tor wodny i port będzie możliwy do użytkowania dla statków o mniejszym zanurzeniu, bo nadal będą prowadzone prace na Zalewie - powiedział wiceminister.