André Rieu i jego Orkiestra Johanna Straussa. Wyprzedany koncert w Ergo Arenie!

André Rieu podróżuje z ponad 100 osobami, w tym około 60 muzykami/chórem orkiestrowym, Platinum Tenors (Gary Bennett, Bela Mavràk i Serge Bosch).

Sopranistki to Anna Majchrzak, Micaëla Oeste, Anna Reker, Christina Petrou i Dorona Alberti.

Atrakcją, na którą szczególnie warto zwrócić uwagę, będzie z pewnością występ wyjątkowej 16-letniej piosenkarki Emmy Kok. W zeszłym roku podczas letnich koncertów w historycznym Vrijthof wzruszyła publiczność do łez, pięknie śpiewając francuską piosenkę ESC „Voilà” – jej występ stał się wirusowy w Internecie. Występ ten jest także częścią najnowszego DVD André Rieu „LOVE IS ALL AROUND”. Emma Kok zwróciła na siebie uwagę już w 2021 roku, kiedy wygrała dziesiąty sezon The Voice Kids w Holandii.