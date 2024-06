Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia zaprasza na kolejny InOut Festival! Weź udział i zgarnij nagrodę

Konkurs jest dwuetapowy: spośród nadesłanych do 30 czerwca 2024 prac jury preselekcyjne wybierze 15 filmów eksperymentalnych, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu. Wybrane prace zostaną pokazane podczas przeglądów podczas festiwalu a finaliści, zostaną zaproszeni na festiwal do Gdańska.