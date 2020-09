Cross Duathlon Gdańsk 2020. Miłośnicy kolarstwa crossowego i biegania mogą sprawdzić się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Osiem medali pomorskich lekkoatletów

Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce 2020. Osiem medali przywieźli z Włocławka do swoich klubów na Pomorzu. Sześć z nich powędrowały do kobiet, a dwa do mężczyzn. Najwięcej braw za swój występ zdobył Krzysztof Różnicki. 17-latek z Kartuz zdobył złoty medal w biegu na 800 metrów.