Sport masowy w pandemii covid-19. Frekwencja imprez masowych wciąż pozostawia wiele do życzenia

Dla szeroko pojętej branży imprez sportowych 2020 rok to okres, o którym wszyscy chcą zapomnieć. Okazuje się, że luzowanie obostrzeń w 2021 roku nie przełożyło się na znaczącą poprawę. Spadek liczby uczestników w zawodach sportowych to prawdziwa zmora organizatorów imprez masowych. Podkreślają oni, że skutki pandemii koronawirusa będą odczuwalne jeszcze długo.

- Sytuacja jest dramatyczna – mówi Marek Zieliński, właściciel firmy Datasport, zajmującej się pomiarami podczas imprez. – W 2020 roku frekwencja spadła niemalże do zera, bo zawody praktycznie się nie odbywały. Wszystko było pozamykane, ludzie mieli siedzieć w domach. Rok 2021 to z jednej strony euforia, bo znowu można startować, choć z pewnymi ograniczeniami, ale frekwencja tylko lekko drgnęła. W ujęciu ogólnym mamy cały czas do czynienia ze spadkiem frekwencji na poziomie 80 procent w stosunku do czasu przed pandemią.