Lechia Gdańsk chce wrócić ze zwycięstwami. W czwartek z Wisłą, w niedzielę z Termaliką. Szymon Grabowski: Mamy plan i składy na te mecze

Lechia nastawia się na dwa trudne mecze. Rywale są na podobnym poziomie sportowym, co biało-zieloni, ale zagrają u siebie. Tymczasem drużynie z Gdańska, poza zwycięstwem w Głogowie z Chrobrym, mecze na boiskach rywali nie wychodzą najlepiej.

- Po wrześniowym zgrupowaniu wierzyłem, że nasza gra będzie wyglądała lepiej zarówno u siebie jak i na wyjazdach. Zdajemy sobie sprawę z naszego potencjału i mam nadzieję, że zawodnicy już okrzepli z ligą i rywalami. Liczę na to, że jak wrócimy z tych wyjazdów i się znowu spotkamy na konferencji prasowej, to powiecie, że jesteśmy na fali wznoszącej. Pracowaliśmy w grupach. Nad finalizacją ataków, ale też nad budowaniem pewności siebie u obrońców i zachowaniami w defensywie – powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.

Biało-zieloni nie klasyfikują tych dwóch meczów na ważniejszy i mniej istotny. Do obu zamierzają podejść z należytą powagą. Celem jest zarówno awans do kolejnej rundy Fortuny Pucharu Polski oraz zdobycie trzech punktów w spotkaniu Fortuny 1. Ligi. Lechia będzie w o tyle korzystnej sytuacji przed meczem niedzielnym, że zostaje na południu Polski po spotkaniu w Krakowie. Za to piłkarz Termaliki czeka długa podróż, bo w czwartek zmierzą się w spotkaniu pucharowym z Kotwicą w Kołobrzegu.