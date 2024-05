Lechia Gdańsk wysoko przegrała z Miedzią Legnica na koniec sezonu. W PKO Ekstraklasie cele mają być ambitne

Lechia Gdańsk wysoką porażką z Miedzią Legnica 1:4 zakończyła sezon w Fortunie 1. Lidze. W klubie trwają już przygotowania do gry w PKO Ekstraklasie. W spotkaniu z Miedzią dostali szansę zawodnicy, którzy mniej występowali w tym sezonie i raczej trudno powiedzieć, aby ją wykorzystali. Zwłaszcza w defensywie to był słaby mecz biało-zielonych.

Trener Grabowski, zgodnie z zapowiedzią, zrobił sporo zmian w składzie, a zawodnicy grający mniej w tym sezonie mogli pokazać swoje umiejętności. Oczywiście w samym klubie już wszyscy myślą o tym, co drużynę będzie czekać w przyszłym sezonie, a do startu sezonu w PKO Ekstraklasie pozostały dwa miesiące. W czwartek trener Grabowski miał spotkanie z prezesem klubu, Paolo Urferem. Jak udało nam się dowiedzieć samo spotkanie było obiecujące i plany władz Lechii są ambitne. Będą transfery, a cel zespołu ma być wyższy niż gra o miejsce w środku tabeli. To świadczy o tym, że do zespołu powinno dołączyć przynajmniej czterech piłkarzy, którzy będą w stanie od razu wejść do składu i być realnym wzmocnieniem dla zespołu. Trzeba jednak być przygotowanym na to, że na transfery być może trzeba będzie trochę poczekać. Trener Grabowski pokazał już jednak podczas właśnie zakończonego sezonu, że potrafi budować zespół i wprowadzać nowych zawodników do składu.

W Legnicy w podstawowym składzie Lechii znaleźli się m.in. Antoni Mikułko, Dawid Bugaj, Loup-Diwan Gueho, Jan Biegański, Jakub Sypek czy Louis D’Arrigo, a drugiej połowie zagrali Adam Kardaś i Bartosz Brzęk. Jedni dostali szansę, bo grali mniej w tym sezonie, a inni walczyli o to, aby przekonać do siebie szkoleniowca w perspektywie kolejnego sezonu. Mikułko i Brzęk raczej zostaną wypożyczeni do innych klubów. Sypek strzelił bramkę dla Lechii w Legnicy i zapewne był to dla niego pożegnanie z Gdańskiem. Bugaj i Gueho muszą zostać wykupieni, ale tutaj sztab szkoleniowy musi podjąć decyzję o ich przydatności. Przed trenerem Grabowskim także decyzja w kwestii Biegańskiego i Koperskiego. Ten ostatni rozczarował w Legnicy, bo sprokurował karnego, a do tego dwukrotnie złamał linię spalonego. W meczu ze Stalą w Rzeszowie także po jego zagraniu był karny dla rywali. Jego atutem jest status młodzieżowca i to na pewno utalentowany zawodnik, który miał problemy zdrowotne. Szansą dla niego może być letni okres przygotowawczy.

Dla Lechii bardzo dobry był początek meczu w Legnicy, bo już w 2 minucie Sypek wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Miedzi. Za chwilę po akcji Kacpra Sezonienki do siatki trafił Tomas Bobcek, ale uczynił to ze spalonego. Później jeszcze Słowak przypadkowo odbił piłkę ręką, która wpadła do siatki i ten gol nie mógł zostać uznany. Miedź wyrównała przed przerwą po pięknym strzale z dystansu Krzysztofa Drzazgi. W drugiej połowie Lechia popełniała mnóstwo błędów w obronie, a gracze Miedzi nie mieli litości. W ciągu ośmiu minut trafił Nemanja Mijusković z karnego oraz dwukrotnie Wiktor Bogacz, którzy zapewnili Miedzi wysokie zwycięstwo. Miedź Legnica - Lechia Gdańsk 4:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Jakub Sypek (2), 1:1 Krzysztof Drzazga (30), 2:1 Nemanja Mijusković (56-karny), 3:1 Wiktor Bogacz (60) 4:1 Wiktor Bogacz (64)

Miedź: Mądrzyk - Kostka, Mijusković, Niewulis, Carolina - Kaczmarski (82 Pietrzak), Aguado (43 Lehaire) - Drzazga (82 Agbor), Salvador, Antonik (68 Hoogenhout) - Bogacz (68 Mansfeld) Lechia: Mikułko - Bugaj, Gueho, Koperski, Kałaur - Biegański (81 Piła) - Sypek (73 Brzęk), D'Arrigo (63 Kardaś), Neugebauer (46 Kapić), Sezonienko - Bobcek (63 Zjawiński) 90+4 min. - koniec meczu. Lechia przegrała z Miedzią 1:4 81 min. - zmiana w Lechii: za Biegańskiego wszedł Piła 76 min. - żółte kartki dla Sezonienki (Lechia) i Drzazgi (Miedź) 73 min. - zmiana w Lechii: za Sypka wszedł Brzęk 68 min. - zmiany w Miedzi: za Bogacza i Antonika weszli Mansfeld i Hoogenhout 64 min. - Bogacz ponownie pokonał Mikułkę. Miedź - Lechia 4:1!

63 min. - zmiany w Lechii: za D'Arrigo i Bobcka weszli Kardaś i Zjawiński

62 min. - piłkę do siatki skierował Kapić, ale wcześniej był faul i sędzia gola anulował 60 min. - Bogacz wyszedł sam na sam z Mikułką i pewnie posłał piłkę do siatki. Miedź - Lechia 3:1 56 min. - rzut karny pewnie na gola zamienił Mijusković. Miedź - Lechia 2:1 55 min. - faulował Koperski, będzie rzut karny dla Miedzi! 53 min. - żółtą kartką ukarany Kostka (Miedź) 53 min. - żółta kartka dla D'Arrigo (Lechia) 47 min. - żółta kartka dla Lehaire (Miedź) 46 min. - zmiana w Lechii: za Neugebauera wszedł Kapić 46 min. - początek drugiej połowy 45+3 min. - koniec pierwszej połowy. Miedź - Lechia 1:1 43 min. - zmiana w Miedzi: za Aguado wszedł Lehaire 36 min. - żółtą kartką ukarany Biegański (Lechia)

30 min. - Drzazga strzałem z ponad 25 metrów pokonał Mikułkę. Miedź - Lechia 1:1 25 min. - szansa dla Miedzi, ale w dobrej sytuacji w bramkę nie trafił Carolina 22 min. - znowu piłka w bramce gospodarzy, ale tym razem Bobcek zagrał piłkę ręką 20 min. - żółta kartka dla Gueho (Lechia) 4 min. - po zagraniu Sezonienki piłkę do siatki skierował Bobcek. Sędzia uznał gola, ale potem go anulował, bo analiza VAR wykazała spalonego 2 min. - Lechia błyskawicznie otwiera mecz! Jakub Sypek - po podaniu Bobcka - pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z Mądrzykiem. Miedź - Lechia 0:1! 1 min. - początek meczu

Miedź Legnica - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 26.05.2024 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Miedź Legnica - Lechia Gdańsk przeprowadzi Polsat Box Go. Początek spotkania w niedzielę (26.05.2024 r.) o godz. 15:00.

A gdzie oglądać mecz Miedź Legnica - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go.

Miedź Legnica - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 26.05.2024: Lechia zagra już na luzie

