Most Stągiewny w Gdańsku będzie zwodzony. Inwestor dostosuje przebudowę do kalendarza turystycznego miasta [wideo]

Na Wyspie Spichrzów trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji ostatniego etapu zabudowy mieszkaniowej. Według projektów spółka Granaria wybuduje ok. 500 mieszkań

Inwestycja ma być zakończona w 2022 roku. Jeżeli wykonawcom uda się dotrzymać tych terminów, ponowne uruchomienie zwodzonego Mostu Stągiewnego zbiegnie się z 85 rocznicą jego ostatniej gruntownej przebudowy. Bo wprawdzie w obiegowej opinii uważany jest on za zabytkowy - to całkiem współczesna konstrukcja, oddana do użytku w 1937 roku.

Kolejne historyczne źródła informują jednak, że w 1817 r. most był już w bardzo złym stanie, szwankował m.in. mechanizm (potrzeba było aż ośmiu mężczyzn, aby unieść zwodzoną część, choć przeciwwagą były kamienne skrzynie). Było coraz gorzej, aż w 1863 roku Rada Miasta postanowiła zbudować nowy most. Jednak i ten wkrótce okazał się niedostatecznie solidny: w 1911 roku wzmacniano konstrukcję. Zwiększony ruch tramwajowy i samochodowy spowodował, że już niebawem trzeba było myśleć o jego przebudowie.

Pierwszy, udokumentowany historycznie drewniany most, zbudowano w tym miejscu prawdopodobnie w 1576 roku. Wiązało się to z powstaniem nowego traktu wylotowego z miasta, który przecinał otaczającą je historyczną fosę. Wykorzystano ją jako leże Nowej Motławy, utworzonej, by chronić spichlerze na wyspie. Już ok.1600 roku odnawiano uszkodzone części konstrukcji mostu. Według archiwalnych dokumentów powodem było gnicie drewnianych elementów: nowe podwaliny wykonano więc z kamienia.

Zapadła ważna decyzja: dotychczasowy most obrotowy miała zastąpić metalowa konstrukcja 1-klapowa, wsparta na kamiennych przyczółkach. Zmieniła się nie tylko konstrukcja, gabaryty (nowy był o 3 m szerszy), ale nawet położenie mostu (nowy leżał prawie pośrodku toru wodnego, co ułatwiało żeglugę).

Po wojennych zniszczeniach Most Stągiewny odbudowano jako stały. Jednak od ponad 20 lat istnieje plan przywrócenia do pierwotnej funkcji 6. mostów zwodzonych (inne to mosty Na Stępce, Zielony, Krowi, Chmielny i Toruński na Nowej Motławie). W 2019 roku do tej listy doszła jeszcze planowana odbudowa mostu na ul. Szopy w Gdańsku.