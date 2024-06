Najpiękniejsze wianki na Noc Kupały i Noc Świętojańską powstają z ziół i kwiatów!

Każdy wianek jest inny ze względu na kwiaty, które nigdy nie wyglądają identycznie, dlatego też można się poczuć naprawdę wyjątkowo. Okazją by założyć tę niezwykłą ozdobę jest również Noc Kupały.

- Tego rodzaju wianki są wykonane z ziół i bardzo obszerne - dodaje Katarzyna Kurkowska, florystka. - Uwielbiam je za ich niesamowity zapach. Najczęściej wykorzystywane rośliny do wianków na Noc Kupały to między innymi: mniszek lekarski, liście paproci, gałązki leszczyny, brzozy, piołun, bylica, chabry, rumianki, polne maki, zboża, koper, mięta, ziele lubczyku, róże, kwiaty jaśminu. Myślę, że łatwo wyobrazić sobie ich niesamowity zapach. Noc Kupały to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem. I właśnie w tą noc wianki puszcza się w nurt rzek.