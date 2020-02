Rzecznik Praw Obywatelskich chce nowej analizy materiałów TVP o Gdańsku i prezydent Aleksandrze Dulkiewicz

- Ponownie zwracam się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o zbadanie treści emitowanych przez nadawcę publicznego – napisał dr Adam Bodnar do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego, o czym poinformowano 10 lutego 2020 r. RPO sugeruje, że w kontekście tej sprawy, „zasadne jest by w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego zwrócić się również o ekspertyzę do profesjonalnych podmiotów niezależnych od nadawcy”. - Ocena materiału przez Telewizyjną Agencję Informacyjną, a zatem podmiot bezpośrednio zależny od Telewizji Polskiej, może być kwestionowana pod kątem jej potencjalnej subiektywności – twierdzi rzecznik.