Groźby pod adresem Aleksandry Dulkiewicz coraz częstsze. Ekspert ds. bezpieczeństwa: "Prezydent musi być bezwzględnie chroniona"

Sześć postępowań w takich sprawach prowadzą gdańscy prokuratorzy. Wśród nich jest ta dotycząca listu, którego autor groził ówczesnej p.o. prezydenta Gdańska i jej rodzinie, informował o podłożeniu trzech bomb w Urzędzie Miasta. Wysłany z Warszawy list zawierał biały proszek - wg autora miały to być bakterie wąglika (okazało się, że to mąka). Trwa także postępowanie dotyczące listu, jaki przesłał do Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce mężczyzna odbywający karę pozbawienia wolności w innym zakładzie karnym na terenie (pismo, zawiera groźby wobec prezydent Dulkiewicz).

- W Polsce możemy doświadczyć ostrego dyskursu politycznego, jednak nie jest to nic nowego - podkreśla jednak dr Baryła. - Podobny poziom obserwujemy w innych krajach, a nawet na przedwojennej, rodzimej scenie politycznej. Natomiast to, co się zmieniło, to przede wszystkim pojawienie się przekazu internetowego i 24-godzinnych telewizji. Obecnie to, co mówią politycy, niemal automatycznie trafia do mediów i często wywołuje wielkie emocje u odbiorców.