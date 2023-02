Sztum został członkiem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Sztum nowym członkiem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

OMGGS - czym jest?

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) to stowarzyszenie 60 gmin, miast i powiatów, w których mieszka ponad 1,6 mln mieszkańców. Działalność rozpoczęło 15 września 2011. OMGGS opiera się na dobrowolnej współpracy i dążeniu do tego, by Pomorze było dobrym miejscem do nauki, pracy, życia, wychowywania dzieci oraz silnym gospodarczo i konkurencyjnym dla innych regionów w Polsce i na świecie.